"Je suis une grande gueule" : découvrez Bernadette, la candidate pétillante de "L'Amour est dans le pré"

Elle n'aime pas son prénom. "Ça fait vieux", nous glisse Bernadette, ouvrière agricole originaire du Nord. Agée de 57 ans, cette pétillante blonde, que tout le monde surnomme "Dédette", fait partie du casting de la 14e saison de "L'Amour est dans le pré". Maman de deux enfants, et déjà grand-mère, cette hyperactive ne croyait plus à l'amour. Alors quand une amie décide de l'inscrire à l'émission de rencontres de M6, elle accepte de jouer le jeu, sans grande conviction. "De moi-même, je n'aurais jamais osé le faire. Et puis je n'y croyais pas trop à dire vrai, à l'amour".





Car derrière son sourire, Bernadette cache des blessures. Après deux mariages ratés, elle rencontre il y a quatre ans un homme dont elle tombe folle amoureuse. Persuadée que c'est le bon, elle accepte de l'épouser. Mais un mois avant les noces, son compagnon décide de rompre, la plongeant dans le désespoir. Déçue par ceux qui ont partagé sa vie, elle cherche à présent un compagnon fiable, "une épaule pour (s)e reposer".