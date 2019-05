"Je vais me battre pour qu'on revienne" : Patrick Sébastien a fermé les portes du "Plus grand cabaret du monde"

"Le plus grand cabaret du monde" a définitivement fermé ses portes. France 2 a diffusé, samedi 4 mai, le 202e et dernier numéro de cette émission pas comme les autres qui mêlait musique, arts circassiens et magie. Sur Twitter, Patrick Sébastien avait donné rendez-vous aux téléspectateurs pour ce "dernier tour de piste" afin d'"applaudir une dernière fois les artistes et techniciens qui ont travaillé pour vous offrir ce spectacle pendant plus de 20 ans".





Alors, le public a -t-il eu droit à un show différent des autres ? Non, a prévenu l'animateur dès le début de l'émission. "Je vous rassure, on ne fera rien de particulier car le secret de longévité du "Plus grand cabaret du monde, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait une émission, on s'est dit 'On va la faire comme si c'était la dernière.' Donc on va faire comme d'habitude", a-t-il déclaré avant de lancer les festivités, entouré d'animateurs comme Nelson Monfort, Faustine Bollaert ou encore Bruno Guillon.