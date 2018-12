Animateurs préférés des Français : Jean-Luc Reichmann rejoint le trio de tête, Michel Cymes toujours au sommet

On prend les mêmes et on recommence. Michel Cymes et Nagui poursuivent leur bras de fer à distance dans le cœur des téléspectateurs. L'ancien médecin de France 5 se classe premier du classement bi-annuel des animateurs préférés des Français établi par TV Magazine, qui doit paraître ce vendredi 13 décembre. Avec 27,2% des suffrages, contre 24,7% pour le présentateur de "N'oubliez pas les paroles" et "Taratata", il assure une place de leader qu'il n'a cédé qu'une fois depuis 2015.