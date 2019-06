VIDÉO - Jessica Alba superstar aux côtés du prince Albert pour ouvrir le 59e Festival de télévision de Monte-Carlo

Ils n'étaient pas les seuls à avoir répondu à l'invitation du Festival. Sur le tapis rouge, ont défilé les équipes des feuilletons "Demain nous appartient", "Un si grand soleil" et "Plus belle la vie", et celle du soap américain "Les Feux de l'amour". Sharon Case, Amelia Heinle et Camryn Grimes se sont même essayés au français pour nous. On a tenté de tirer les vers du nez à Marc Ruchmann sur la saison 2 de "Plan Coeur". Sans grand succès, ce dernier parlant de "mystère" autour de cette suite de la série romantique française de Netflix. Jennifer Lauret ("Camping Paradis", "Une famille formidable") nous a confié être "ravie de représenter la fiction française". Une fiction également symbolisée par la présence de Mathilde Seigner et Caterina Murino, stars de la prochaine mini-série de TF1, "Le temps est assassin".