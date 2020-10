VIDÉO - Kristin Scott Thomas dans "Rebecca" : ce rôle qu’elle n’aurait laissé passer pour rien au monde

"Lorsque j’ai rencontré le réalisateur Ben Weathley, il m’a expliqué qu’il voulait absolument en faire une histoire de fantômes, beaucoup plus gothique, beaucoup plus fantasmée que le livre et je me suis dit que je devais absolument participer", s’enthousiasme la comédienne qui, face au couple vedette incarné par Armie Hammer et Lily James, campe une gouvernante qui dissimule un terrible secret…

"La première chose que l’on voit, c’est la silhouette de cette femme", souligne Kristin Scott Thomas. "Et puis les détails qui sont trop sophistiqués pour son rôle. Ses cheveux sont un peu trop compliqués, son rouge à lèvres un peu trop fort, ses talons un peu trop hauts, sa jupe un peu trop étroite. Elle me rappelle ces hôtesses de l’air de la grande époque. Parfaites, parfaites, parfaites. Et puis en dessous on voit que les eaux sont plus sombres… et que cette femme n’est peut-être pas si propre que ça."