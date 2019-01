"L'Amour est dans le pré" : découvrez les agriculteurs de la nouvelle saison

Avis aux amateurs d'histoires de cœur. Les célibataires de "L'Amour est dans le pré" s'apprêtent à faire leur grand retour ce lundi 28 janvier sur M6. Dans une première bande-annonce, la chaîne propose un avant-goût de ce qui nous attend pour le cru 2019 du programme de rencontres. Toujours présenté par Karine Le Marchand, "L'Amour est dans le pré" nous emmènera à la rencontre de treize célibataires, dix hommes et trois femmes âgés de 33 à 60 ans, qui espèrent trouver l'âme sœur. Et ils peuvent avoir de l'espoir puisque depuis que le programme existe, 74 couples se sont formés et 50 enfants sont nés de leurs amours.





Les premières images diffusées nous permettent notamment de faire la connaissance de Sophie-Elodie, 36 ans, une grande passionnée de chevaux. Victime d'un AVC à 26 ans, elle découvre qu'elle est atteinte d'une maladie orpheline très rare qui entraîne des crises de migraine ainsi qu'une paralysie faciale. Si elle va mieux aujourd'hui, cette jolie blonde reste très marquée par cet épisode et par la solitude dont elle a souffert. Elle a envie de se sentir aimée et portée. "Tout le monde a droit au bonheur, pourquoi pas moi ?", lance la jeune femme avec émotion.