Cristina Cordula a désormais la nationalité française

Invitée sur le plateau du "Tube" sur Canal+ l'année suivante, elle expliquait qu'elle avait laissé tomber les démarches. "C’est tellement compliqué un dossier pour avoir la naturalisation française. Je ne vous dis même pas ce qu’on me demande. (...) Il faut que j’aille dans le bled à Rio prendre le certificat de naissance de ma mère, tout ! Genre à quelle heure était le dernier battement de son cœur. Des choses comme ça, tellement compliquées, que je fais traduire, et puis après il faut arriver à quatre heures du matin avec tout le monde pour faire la queue et donner ces documents", se désolait-elle. Heureusement pour elle, tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir.