VIDÉO - "L'homme va au charbon et elle reste faire la vaisselle" : Yann Moix flingue le "sacrifice" de Léa Salamé pour Raphaël Glucksmann

Il trouve la décision de Léa Salamé ridicule, et il le fait savoir. Invité lundi sur le plateau de l'émission de LCI "Audrey and Co", Yann Moix est revenu sur le choix de la journaliste de ne pas couvrir la campagne des élections européennes. Afin de ne pas porter préjudice à son compagnon Raphaël Glucksmann qui se présente comme tête de liste du Parti Socialiste, Léa Salamé a en effet décidé de suspendre ses interviews politiques sur France Inter ainsi que sur France 2. "C'est catastrophique. Ça renvoie une image de la femme d'une soumission totale. L'homme va au charbon et elle reste faire la vaisselle. Je trouve ça absolument inouï qu'elle le fasse. Elle se sacrifie, et à mon avis pour pas grand-chose ", a lancé l'animateur de "Chez Moix" sur Paris Première.





"J'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour Raphaël Glucksmann, maintenant je pense que la capacité qu'il a à faire bouger les choses dans ce registre est nulle. Il ferait mieux de rester chez lui écrire ses livres. Il est très intelligent et très brillant mais je crois que, là, il fait un truc qui ne lui ressemble pas tellement et que Léa se fourvoie totalement par ce pseudo-sacrifice grotesquissime", a balancé sans filtre l'ancien collègue de Léa Salamé dans "On n'est pas couché".