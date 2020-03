L'humeur de Beaugrand : Virus, France/Italie, c'est la crise !

Beaucoup d'entre nous l'a sûrement vu sur Canal+. Cette vidéo satirique de Groland dans laquelle on voit un pizzaïolo en train de tousser et cracher des glaires vertes sur une pizza qui sort du four. La "Corona Pizza, la nouvelle pizza italienne qui va faire le tour du monde", affirmait la voix off. De son côté, l'Italie a mal pris la vidéo. Comment a-t-elle réagi ? Quid des réactions de Canal+ ?



Ce jeudi 5 mars 2020, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", nous parle de cette crise diplomatique qu'il y a entre la France et l'Italie, engendrée par la "Corona Pizza".