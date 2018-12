VIDÉO - L'interview "Christmas spirit" de Jeff Panacloc et Jean-Marc : "Tu veux voir ma guirlande ?"

Ils ont déjà fêté Noël avec les téléspectateurs de TF1 le 8 décembre dernier, avec leur grand show "L'étrange Noël de Jeff Panacloc". Le célèbre humoriste et sa non moins célèbre marionnette s'apprêtent à présent à passer les fêtes en famille. Un Noël qui s'annonce spécial pour le ventriloque, qui le fêtera avec sa petite Rose, née le 15 février dernier. Chez Jeff Panacloc, en général on se couche tôt le 24 décembre pour se réveiller tôt le 25 afin d'"ouvrir les cadeaux et faire chier les parents qui n'ont pas envie de monter un meuble Ikea ou un cirque Playmobil à 9 heures".