L'invité qui dérange à l'Elysée

Une rencontre entre le couple Macron et une figure de l'extrême droite a fait polémique cette semaine. Il s'agit d'Elie Hatem, avocat franco-libanais défenseur de Charles Maurras et proche de Jean-Marie Le Pen. Celui-ci a partagé plusieurs photos prises à l'Elysée sur les réseaux sociaux, sous-entendant qu'il s'était entretenu avec le président de la République. C'est en fait une infox puisque l'avocat avait tout simplement assisté à une remise de décorations en début novembre sous l'invitation de l'une des personnes décorées. A découvrir également : l'amalgame douteux sur les propos de Greta Thunberg concernant le climat et le racisme, et Donald Trump qui serait jaloux de celle-ci.



Ce samedi 14 décembre 2019, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle des fausses informations qui ont circulé sur le Net cette semaine, dont la rencontre entre Elie Hatem etle couple Macron à l'Elysée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/12/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.