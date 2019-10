Boursorama recrute Brad Pitt pour sa nouvelle pub

BUZZ – Le banque en ligne française a frappé un grand coup en s'offrant les services de Brad Pitt pour jouer dans son dernier spot publicitaire. Et le comédien américain de manque pas d'autodérision.

L'originalité du spot ? L'ex-mari d'Angelina Jolie parle, mais on ne l'entend pas. On distingue juste les personnes qu'il croise, à l'image de cette jeune femme qui promène son chien : "Bonjour Brad ! C'est pour quoi cette caméra ?", lui demande-t-elle. "Nous n'avons pas besoin que Brad Pitt recommande Boursorama Banque. Parce que personne ne le fait mieux que nos clients", s'amuse ensuite la voix off à la fin de la vidéo, que l'on pourra voir sur toutes les chaînes hertziennes et même au cinéma.

Mais comment une banque française a-t-elle fait pour convaincre Brad Pitt, habitué aux univers plus glamour, de jouer dans ce spot ? "On a contacté Brad Pitt il y a six mois avec ce script. Il a été emballé assez rapidement", révèle auprès d'Europe 1 Georges Mohammed-Chérif, le fondateur et président de Buzzman, l'agence à l'origine de la pub. "Ça démontre qu’au-delà d’être une grande star iconique, mondiale, il a beaucoup d’humour, beaucoup d’autodérision. Quand on voit ce film-là et qu’on est client chez Boursorama, la seule chose qu’on retient c’est qu’on est encore plus important que Brad Pitt."

Si le cachet du comédien n'a pas été révélé, Boursorama a dévoilé avoir dépensé entre 5 et 6 millions d'euros pour l'ensemble de la campagne.