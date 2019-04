VIDÉO - "La Casa de Papel" : Netflix sonne la fin des vacances avec un premier teaser survolté de la saison 3

Sea, sex and sun... Un an après leur spectaculaire braquage et leur fuite tout aussi rocambolesque, les héros de "La Casa de Papel" se prélassent au soleil dans les premières images d'une saison 3 attendue fébrilement par le public. Netflix a dévoilé, lundi 1er avril, une bande-annonce de 30 secondes qui en dit peu mais suffisamment pour nous faire prendre l'air. Oubliée la Maison royale de la Monnaie d'Espagne, nous voilà transportés sur des plages de sable fin à l'autre bout du monde.





La vidéo s'ouvre sur le plan large d'une île déserte sur laquelle on retrouve Tokio (Ursula Corbero) et Rio (Miguel Herran) plus amoureux que jamais. Nairobi (Alba Flores) s'éclate entourée de musiciens. Monica (Esther Acebo), son fils et Denver (Jaime Lorente) sont hilares sur un touk touk. Quant à Raquel (Itziar Ituño), elle coule des jours heureux avec El Profesor depuis leurs retrouvailles en toute fin de saison 2.