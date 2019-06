Pedro Alonso ("La Casa de papel") : "Berlin est un tutti-frutti spirituel et moral"

Comment expliquez-vous le succès de "La Casa de papel", qui est devenue la première série espagnole à remporter un Emmy Award ?





Nous sommes toujours en train de digérer tout ça. Je crois qu'il y a un peu de David contre Goliath. Au départ, c'était une petite production d'un pays comme l'Espagne, en espagnol, qui venait défier le genre des braquages à l'américaine. Elle fait croire aussi que les petits peuvent gagner contre les grands. Je crois qu'il y a un courant de sympathie en termes de production et de lutte contre le système. Tout le monde a un jour rêvé de frapper ce système qui nous presse tant. Et puis nous vivons dans un monde où les modes de distribution font tout sauter. Sans Netflix, rien de tout ça n'aura pu être possible. Je crois que c'est un mélange de circonstances qui se sont alignées d'une manière très particulière et qui a rendu possible ce tsunami. J'insiste sur le fait qu'on est toujours en train de le digérer. On est encore en train de chevaucher la vague du tsunami. Je crois que dans 4 ou 5 ans, peut-être plus, on pourra vraiment mettre en perspective ce que ça a représenté pour nous. Mais c'est excitant d'être sur cette vague. C'est un moment qui invite tellement à la créativité et à la prise de risques que je le vis comme un privilège et j'en suis très reconnaissant.





Berlin est l'un des personnages préférés du public. Est-ce à dire que le public est fou ?





Absolument ! Dans la fiction, on peut se défaire des résistances de la vie normale et Berlin est un personnage qui accepte tout : le meilleur, le pire, l'indéfendable, la plus sombre des misères, les moments les plus tendres. C'est un cadeau, c'est un tutti-frutti spirituel et moral qui permet à chacun de jouer d'une manière que la vie ne permet habituellement pas. Tout ça est très attrayant.