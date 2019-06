VIDÉO - Un sauvetage, un braquage et un revenant : le retour de "La Casa de Papel" s'annonce explosif

On les avait laissés sur une plage, prêts à se faire embarquer par les autorités. C'est à peu près tout ce que Netflix avait jusque-là bien voulu nous montrer des braqueurs au masque de Dali , nous prévenant que "leurs vacances étaient terminées" dans un premier teaser diffusé en avril. Ce lundi, les héros de "La Casa de papel" reprennent du service dans une bande-annonce plus longue et plus explicite des aventures que le public pourra découvrir dès le 19 juillet sur la plateforme de streaming.





On retrouve donc la fine équipe en pleine mer, trop heureuse de fêter son opération réussie à la Maison royale de la Monnaie d'Espagne. "Nous nous sommes échappés mais la partie la plus difficile, c'est survivre et rester vivants", prévient El Profesor (Alvaro Morte). Le cerveau de l'opération convoque la bande avec pour seule mission de sauver Rio (Miguel Herran), seul donc à avoir été rattrapé par son passé. Il promet de faire "beaucoup de bruit". Et en effet, ça tire, ça explose et ça hurle pendant deux minutes.