VIDÉO - La "spectaculaire" saison 3 de "La Casa de Papel" présentée par ses acteurs

Planquez l'argenterie. Les braqueurs de "La Casa de Papel" font leur grand retour ce vendredi 19 juillet sur Netflix. Après un an d'attente, la plateforme dévoile la troisième saison d'une de ses séries les plus populaires. Pour l'occasion, Jaime Lorente (Denver), Ursula Corbero (Tokyo), Enrique Arce (Arturo), Esther Acebo (Monica Gastambide, désormais rebaptisée Stockholm) et Luka Peros (Marseille) ont cette semaine fait le déplacement à Paris, où ils ont présenté aux fans et à la presse les deux premiers épisodes de la série créée par Alex Pina.





"A la fin, on meurt tous", nous lance avec malice Jaime Lorente, alias Denver, ravi de retrouver la joyeuse bande pour une troisième saison qui s'annonce encore plus haletante. "C'est rock'n' roll", se réjouit de son côté Ursula Corbero. L'histoire ? Trois ans après avoir braqué avec succès la Fabrique de la monnaie, le groupe de malfaiteurs se reforme à nouveau pour libérer Rio, qui s'est fait capturer par les forces de l'ordre. Accompagnés de nouveaux personnages, ils se lancent dans un nouveau braquage encore plus fou. Mais chut, on ne vous en dit pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise.