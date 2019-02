VIDEO - La fausse pub du Burger Quiz d'Alain Chabat : "Benalla, la pâte à tartiner des conneries"

Exceptionnellement, Alain Chabat a effectué mercredi 6 février son retour aux commandes de Burger Quiz sur TMC. Et pour cause, le désormais mythique jeu télévisé de l’ancien Nul accueillait l’actrice Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni. Impossible de savoir si c’est la présence de ces deux immenses actrices qui a inspiré l’acteur-producteur français. Toujours est-il qu’à l’occasion de l’une de ses fameuses pubs parodiques qui accompagnent l’émission - et qui avaient, en leur temps, déjà fait le succès de Les Nuls sur Canal Plus - le réalisateur de du film Didier a fait mouche.