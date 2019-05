VIDÉO - La prestation prometteuse de Bilal Hassani lors des demi-finales de l'Eurovision

Pour danser à ses côtés, Bilal Hassani a choisi de s'entourer de deux jeunes femmes qui, comme lui, brisent les codes établis. L'Américaine Lizzie Howell, 18 ans, souffre d'obésité et s'est fait remarquer grâce à une vidéo virale "où on la voit danser et faire des fouettés incroyables", explique le chanteur au Parisien. "Pour avoir pratiqué, je peux vous dire que c'est super compliqué. Lizzie n'a pas le physique accepté par la société pour faire de la danse classique. On lui a toujours dit petite qu'elle n'y arriverait pas parce qu'il fallait être fine comme un petit bâton. Et elle n'a jamais écouté, a toujours continué... Je me suis reconnu en cela", poursuit-il.