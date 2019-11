"Il faut tirer à balles réelles": Zineb El Rhazaoui estime avoir "rappelé un principe légal qui s'appelle la légitime défense"

Elle ne regrette rien. Invitée ce mardi sur le plateau de LCI, Zineb El Rhazoui est revenue sur les propos polémiques qu'elle avait tenus, mardi 5 novembre sur CNEWS. L'écrivaine et journaliste avait suscité un tollé en estimant que les forces de l'ordre devraient utiliser des balles réelles lorsqu'ils sont confrontés à des situations complexes dans les banlieues. "J'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, les gens de tous horizons étaient absolument unanimes, il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là", a-t-elle lancé. "Quand vous avez un guet-apens de cent barbares... La police américaine aurait tiré à balles réelles !" a renchéri la journaliste.

Face à Audrey Crespo-Mara et Raquel Garrido, Zineb El Rhazoui est revenue sur ses propos. "C'est une fausse polémique. Lorsque j'ai dit ça je parlais du guet-apens de Mantes-la –Jolie ou cent racailles ont tendu un piège à la police et aux pompiers", a-t-elle précisé. "J'ai rappelé un principe légal qui s'appelle la légitime défense. Les policiers sont armés, ils n'ont pas des pistolets à eau. (…) Moi je pose la question : pourquoi la police n'a-t-elle pas recours à son droit sur la légitime défense quand on a des guets-apens comme cela", a-t-elle renchéri estimant que les forces de l'ordre étaient face à "une milice" et non à des "manifestants comme les gilets jaunes".