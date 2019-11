"Le Bazar de la charité" : le premier épisode diffusé sur TF1

"Le Bazar de la charité" est la nouvelle série événement de TF1. Le premier épisode sera diffusé à partir de ce 18 novembre 2019 à 21 heures. Elle raconte l'histoire de trois femmes du XIXème siècle, dont le destin a basculé après un tragique incendie au cœur de Paris. La série étant basée sur une histoire vraie, le réalisateur Alexandre Laurent s'est appuyé sur des témoignages et des documents d'époque afin de reconstituer le fil des événements.



