VIDÉO - "Le Bazar de la Charité" : les premières images de la série événement de TF1

"Avec Camille Lou, on s'est retrouvées au milieu des flammes, c'était absolument effrayant. On a senti le danger, c'est du jamais vu dans une fiction", nous a confié Julie de Bona entre deux prises en mars dernier. "Le Bazar de la Charité", dont LCI vous a fait découvrir les coulisses, a mobilisé plus de 3.000 figurants et 185 techniciens durant cinq mois de tournage. Josiane Balasko (Les Bronzés), Antoine Duléry (Camping)et Gilbert Melki (Kaboul Kitchen) complètent ce casting prestigieux.