Le dernier "Society" s'arrache en kiosque

Le magazine "Society" a sorti une enquête de 77 pages sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Publiés en deux numéros, ils sont en rupture de stock et se revendent à prix d'or sur internet. Pour le premier, 130 000 exemplaires ont été vendus et 150 000 pour le second. Des chiffres historiques alors que le magazine se vend en moyenne à 47 000 exemplaires. Dans un tweet, le fondateur de "Society" met en garde les lecteurs contre les prix de revente sur le web et annonce une réimpression dès la semaine prochaine.



