Le dessinateur Riss se confie cinq ans après l'attentat de Charlie Hebdo

Le 7 janvier 2015, deux terroristes décimaient la rédaction de Charlie hebdo, faisant 12 morts et 11 blessés. Parmi les rescapés, le dessinateur Riss, qui dirige maintenant l'hebdomadaire, a trouvé dans l'écriture un moyen de se reconstruire. S'il s'accommode de ses douleurs physiques et psychologiques, il reste profondément angoisser par le danger qui guette toujours.



