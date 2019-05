Samuel Etienne "cloué au lit" après s'être blessé sur le tournage de "Fort Boyard"

Ensuite interrogé par les journalistes de TV Magazine, Samuel Etienne a précisé les raisons de son accident et révélé les coulisses de sa chute : "J'ai trois côtes brisées et des poumons sous surveillance car un léger décollement de la plèvre (...) Ma chute fatale s'est produite sur la première épreuve, avec un plateau tournant. J'aime la course mais je suis maladroit alors je tombe assez facilement. C'est ce qui est arrivé, mais je suis mal tombé, assez violemment, sur le flanc. Sur le coup, j'ai été pas mal sonné, mais les muscles étant chauds, je n'ai pas ressenti la douleur tout de suite (...) Je suis donc allé au bout de la journée de tournage qui s'est achevée un peu après minuit".