VIDÉO – Les acteurs d'"Osmosis" nous présentent la nouvelle série française de Netflix

Nous avons demandé aux comédiens de la série de nous présenter cette nouvelle fiction composée de 8 épisodes de 45 minutes. Hugo Becker ("Au service de la France", "Gossip Girl") et Agathe Bonitzer ("La Belle et la bête"), qui jouent les créateurs d'Osmosis, ainsi que Philypa Phoenix, Yuming Hey, Manoël Dupont, Luna Cottis et Stéphane Pitti se sont prêtés au jeu avec beaucoup d'humour (voir la vidéo en tête de cette article).