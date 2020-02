VIDÉO - Les Enfoirés accueillent les petits nouveaux dans le clip de leur hymne "À côté de toi"

Jenifer et Christophe Maé ouvrent la chanson, composée par Boulevard des airs et Tibz, suivis par Julien Clerc, Claire Keim, Michael Youn, Amel Bent ou encore Mimie Mathy. Au total, c'est une quarantaine d'artistes qui se mobilisent. Un groupe soudé qu'a exceptionnellement retrouvé cette année Véronique Sanson, qui était là lors des tout premiers spectacles en 1989.

Une édition marquée en coulisses par l'absence de Lorie Pester, malade au moment des enregistrements, et la blessure de Patrick Bruel. Victime d'une lourde chute lors des répétitions, le chanteur nous avait confié s'être "fait très peur" et souffre d'une rupture du ligament croisé qui ne l'a pas empêché d'assurer sur scène. Les CD et DVD du show seront mis en vente dès le lendemain de la diffusion. La chanson "A côté de toi" est déjà disponible sur les plateformes. Toujours pour la bonne cause. Car un achat, c'est un repas pour les Restos.