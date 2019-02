"Les Enfoirés" de retour sur TF1 vendredi 8 mars : découvrez un premier extrait du spectacle

Ils sont de retour. Plus déterminés que jamais à aider leur prochain tout en offrant un moment d'évasion à des millions de Français. Champions des audiences tous les ans avec en moyenne 9 millions de téléspectateurs, les Enfoirés dévoileront leur dernier spectacle "Le Monde des Enfoirés" vendredi 8 mars sur TF1. Le show a été enregistré fin janvier à l'Arkéa Arena de Bordeaux en présence d'autres champions du monde, Didier Deschamps et Kylian Mbappé, que l'on aperçoit en salopette dans les premières images dévoilées par la troupe d'artistes sur leurs réseaux sociaux.





En fond sonore ? "On trace", l'hymne 2019 composé par Vianney. L'occasion de découvrir la quarantaine d'artistes mobilisés en pleins préparatifs, du maquillage aux coulisses. On y voit ainsi la coach de "The Voice" Jenifer, l'habituelle maîtresse de cérémonie Mimie Mathy, les chanteurs Lorie, Thomas Dutronc, Kendji Girac, Nolwenn Leroy, Amir, Patrick Bruel, les petits nouveaux Claudio Capéo, Slimane, Malik Bentalha, Ary Abittan et Isabelle Nanty, ou encore les membres de la bande à Fifi Philippe Lacheau, Elodie Fontan et Tarek Boudali, actuellement à l'affiche de "Nicky Larson et le parfum de Cupidon".