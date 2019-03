"Les Mystères de l'amour" fêtent leur 500e épisode : "On est comme de grosses madeleines de Proust"

C'est une série qui bat tous les records. Samedi 16 mars, TMC diffusera le 500e épisode de sa série phare "Les Mystères de l'amour". Diffusé depuis février 2011, le spin off d'"Hélène et les garçons" peut se targuer de comptabiliser 264 épisodes de plus que "Friends" et 431 épisodes de plus que "Columbo", comme le rappelle la chaîne dans une bande-annonce hilarante qui tente de résumer en une minutes les histoires sentimentales des principaux héros de la série. "En fait je dis souvent qu'on est comme de grosses madeleines de Proust. Les gens ont grandi avec nous, on leur rappelle peut être des temps plus légers, les années 1990, leur jeunesse", confie à LCI Patrick Puydebat, alias Nicolas, l'éternel amoureux d'Hélène.





"Et puis surtout on ne triche pas : les amis à l'écran sont des amis dans la vie", poursuit le comédien qui admet que les scénaristes leur ont fait jouer des scènes plus délirantes les unes que les autres au cours de toutes ces années. "Je me souviens surtout du fameux épisode qui a fait son petit scandale quand on a eu des scènes gay avec Philippe Vasseur. Même si c'était le rêve de sa compagne dans l'histoire, il a fallu le tourner. Heureusement que c'est un bon copain et un bon acteur. Il embrasse très bien, mais c'était quand même assez particulier !"