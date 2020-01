VIDÉO - "Magnum" revient sans sa célèbre moustache : "On a voulu incarner tout ce qui fonctionnait dans la série originale"

C'est à Jay Hernandez ("Hostel", "Scandal") qu'ont été confiées les chemises à fleurs du détective le plus cool de la télévision. "On a voulu incarner tout ce qui fonctionnait dans la version originale. Il y a quelque chose de très charmant chez Thomas Magnum. C'est quelqu'un de très généreux. Il se préoccupe plus des autres que de lui-même", nous a-t-il expliqué lors du 49e Festival de Monte-Carlo en juin dernier.

À l'écran, le quadra au sourire ultra-bright joue à fond la carte du glamour et tombe le haut dès le pilote, que diffuse TF1 ce mercredi 7 janvier dès 21h. De quoi réchauffer les cœurs des téléspectateurs qui vont découvrir une version plus agressive de la série, où les scènes d'action sont parfois aussi improbables que dans les films de Dwayne Johnson. La faute à Justin Lin, réalisateur et producteur historique de la franchise "Fast and Furious", qui signe le premier épisode. "Il a en quelque sorte établi le look et le champ d'action du show. Je crois que c'est ce que les gens aiment dans cette série, elle offre beaucoup de choses : c'est intéressant visuellement, stimulant, les histoires sont géniales et ça bouge beaucoup", détaille sa star.