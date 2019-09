VIDÉO - "Mamannnn !" : Cécile Duflot paniquée et en larmes dans la "cabine éjectable" de "Fort Boyard"

ZAPPING TÉLÉ - Cécile Duflot n'a pas été épargnée lors de sa participation à un épisode de Fort Boyard, qui sera diffusé ce samedi 7 septembre. L'ancienne ministre s'est retrouvée en larmes dans une cabine téléphonique, propulsée dans les airs.

Pour le dernier épisode de sa 30e saison, « Fort Boyard » a frappé fort. Samedi 7 septembre, Olivier Minne et le Père Fouras ont reçu plusieurs personnalités qui jouaient pour l’association Oxfam, qui lutte contre la pauvreté. Parmi elle, la présidente de l’association, qui n’est autre que… l’ancienne ministre Cécile Duflot. Qui n’a pas été épargnée par les sensations fortes, à en croire l’extrait que nous nous sommes procurés.

On y voit l’ancienne ministre, terrorisée, en larmes dans la « cabine éjectable »."J’y crois même pas moi-même que je suis là dedans… Allez…", "J’ai tellement peur", avoue-t-elle des sanglots dans la voix, malgré les tentatives de ses coéquipiers de la rassurer, comme celle de l'animatrice Sandy Heribert. Avant d’être inévitablement projetée dans les airs par le Père Fouras : on entend Cécile Duflot hurler alors à plusieurs reprises : "Maman !", "Maman !". On vous laisse découvrir l’extrait dans la vidéo ci-dessus.