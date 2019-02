VIDÉO - "Mango meter", l'appli qui vous permet de savoir si vous regardez un film sexiste

Depuis le 16 février dernier, l'application "Mango Meter" est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play Store. Son concept ? Elle permet, en suivant le test de Bechdel, inventé par la dessinatrice Alison Bechdel en 1985 pour dénoncer la sous-représentation des personnages féminins dans les œuvres de fiction, de juger si un film est sexiste ou non.





Pour faire passer ce test à un film, il faut répondre à un certain nombre de questions sur la manière dont les sexes y sont représentés, la distribution des rôles... : l'intrigue est-elle menée par une femme ? Les personnages féminins sont-ils au centre de l'histoire ? Les aspirations de ces personnages vont-elles au-delà du fait d'avoir une relation, de se marier ou d'être mère ? Les femmes sont-elles solidaires entre elles ? Les relations non hétérosexuelles sont-elles représentées positivement ? Les utilisateurs peuvent ainsi évaluer eux-mêmes le degré de sexisme du film, ou rechercher directement le résultat obtenu par un long-métrage déjà évalué par l'appli.





Sur une échelle de 1 à 5, "Mango meter" donne alors un nombre de mangues, 1 mangue étant le score le plus bas et 5 le plus élevé. L'appli, "fruit" de six journalistes, activistes et universitaires féministes de six pays asiatiques (Taïwan, Indonésie, Inde, Philippines, Pakistan et Bangladesh), est également inspirée du site de classification de films Rotten Tomatoes.