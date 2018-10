Marc-Olivier Fogiel présente sa famille homoparentale en Une de Paris Match

"Avec François, Mila et Lily, on a droit au bonheur", clame Marc-Olivier Fogiel en couverture de Paris Match. Engagé dans un combat pour dissiper les fantasmes autour de la Gestation pour autrui (GPA), dont ses deux filles sont nées aux Etats-Unis, l'animateur pose avec elles - visages floutés - en Une de l'hebdomadaire en kiosques ce jeudi. En pages intérieures, le journaliste de RTL et France 3 explique sa démarche, raconte comment les choses se passent de manière concrète pour une GPA, et fait la promo de son livre "Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?".