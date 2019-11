Miss France 2020 : des activités en tout genre pour les prétendantes à la couronne

Les trente candidates au concours Miss France 2020 ont déjà entamé leur "tournée" en Polynésie française, où elles devront passer plusieurs épreuves et pratiquer diverses activités. À Tahiti par exemple, elles ont fait du surf. Ces dernières ont également nettoyé la plage de Papeete. Par ailleurs, celles-ci vont passer le traditionnel concours de culture générale à Moorea. Une épreuve qui comptera pour la pré-sélection des quinze demi-finalistes.



