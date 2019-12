Miss France 2020 : élection le 14 décembre à Marseille

Le 14 décembre 2019 au soir, se tiendra l'élection de Miss France 2020. Les 30 candidates en lice se sont rudement préparées pour cet événement annuel qui aura lieu à Marseille. Jean-Pierre Foucault, le présentateur de l'émission aux côtés de Sylvie Tellier, nous confie qu'il a mis environ 25 ans à convaincre les organisateurs de tourner Miss France à côté de chez lui. "Un travail difficile et de longue haleine", a-t-il affirmé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.