Miss France 2020 : un programme chargé pour Clémence Botino

Deux jours après son sacre, Clémence Botino a déjà un programme calculé à la seconde près. Ce 16 décembre 2019, elle aura une dizaine d'interviews à faire, dont la plupart seront filmées. Face aux questions "indiscrètes" des journalistes, elle met en avant sa répartie pour les esquiver. D'ailleurs, ses interviews sont toujours plus ou moins cadrées par sa garde rapprochée. Quid des causes que la Miss France 2020 va défendre ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.