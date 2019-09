VIDÉO - "Mon frère est un enfant psychotique" : Alexandre Moix enfonce le clou dans "Quotidien"

MISE AU POINT - Invité jeudi soir sur le plateau de "Quotidien", Alexandre Moix a de nouveau accusé son frère Yann Moix de mentir au sujet des violences qui lui aurait fait endurer ses parents lorsqu’il était enfant. Et d’avoir travesti les sévices qu’il lui faisait lui-même subir pour les besoin de son roman controversé, "Orléans".

Accompagné de l'avocat de sa famille, Me Emmanuel Pierrat, il est longuement revenu sur la polémique née de la publication d’"Orléans", le roman paru chez Grasset dans lequel Yann Moix accuse ses parents de l’avoir brutalisé durant l’enfance. Et où son cadet n'est pas cité une seule fois.

Et si c’était enfin l’épilogue de la terrible guéguerre médiatique (et familiale) qui a secoué la rentrée littéraire française ? 48 heures après son interview choc sur BFMTV, Alexandre Moix, le jeune frère de Yann, s’est de nouveau exprimé jeudi soir sur le plateau de "Quotidien" sur TMC.

Comme dans sa lettre ouverte, parue fin août dans "Le Parisien" , Alexandre Moix affirme que Yann a travesti la réalité pour se faire passer pour une victime alors qu’il était en réalité son bourreau. "En aucun mon frère n’a reçu les sévices et les tortures qu’il décrit dans son livre. Mes parents m’ont protégé. Je me suis senti en danger pendant 15 ans, 20 ans avec mon frère. Mon frère était un véritable bourreau."

Alexandre Moix revient sur une scène hyper violente qu’il avait déjà décrite auparavant sur BFMTV. "Mon frère vient me chercher, me prend par les cheveux, m’emmène dans la chambre, me saisit la main de force, me la coince dans les persiennes en ferraille et me les referme sur mes doigts", se rappelle-t-il. "J’en ai vomi, je suis tombé dans les pommes. J’avais tous les ongles qui sont tombés."

"C’était ça mon frère", poursuit-il. "Il était capable de me poursuivre jusque dans la rue avec un couteau de cuisine en me hurlant qu’il allait me saigner comme un goret. Dans son roman, il le fait faire par ma mère. C’est hallucinant. C’est odieux. (…)Je pense que mon frère est un enfant psychotique. Il aurait eu besoin d’aller voir un psychiatre mais ça ne se faisait pas à l’époque."