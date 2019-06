"Mon premier pétard ? J'avais 16 ans" : les confidences des acteurs de "Family Business", la nouvelle série de Netflix sur le cannabis

Puisqu'on est en plein dans le sujet, on en a profité pour demander aux acteurs s'ils se souvenaient de leur premier pétard. "Le premier ? J'avais 16 ans et c'était avec deux amis musiciens de jazz. Et puis après, j'ai continué ", nous confie dans un grand éclat de rire Liliane Rovère. Gérard Darmon a également fumé avec des musiciens, sans avoir conscience que ces derniers lui avaient offert de l'herbe. "J'étais dans un spectacle de Jean-Michel Ribes. J'ai fumé à l'entracte et je ne me souviens plus du tout de la deuxième partie".





"Moi, c'était avec mes cousins au bord de la mer. Ils se foutaient de ma gueule parce que je n'avais jamais fumé. On est allés nager après et j'étais vraiment dans un autre monde, je sentais même la matière des vagues !", s'amuse Julia Piaton, alias la sœur de Joseph, incarné par Jonathan Cohen, le fils looser pour qui l'expérience a été nettement moins agréable. "J'ai fumé mon premier pétard avec Olivier Roseberg, qui est mon ami d'enfance, il venait d'apprendre à rouler. J'ai fait ce qu'on appelle un bad trip et je me suis retrouvé à l'hôpital. Après ça j'ai arrêté les drogues. Même douces, c'est pas pour moi !"