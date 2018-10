Muriel Robin : "150 femmes meurent chaque année sous les coups de leur mari et c’est insupportable"

Qu'apprenez-vous à l'époque ?

Que ces femmes battues reçoivent des coups, et qu'elles éprouvent aussi une grande solitude. Parce qu'elles sont abandonnées. Parce qu’il n’y a pas vraiment de structures pour les écouter. C’est comme ça, c’est admis : 150 femmes meurent tous les ans sous les coups de leur mari. On ne peut pas faire grande chose. Et c’est insupportable. Je fais tout ça sans savoir que Jacqueline allait prendre encore plus de place dans ma vie et qu’Yves Rénier allait venir me demander de jouer le rôle. Et pour les mêmes raisons qu'à Eva Darlan, je dit oui. Parce que si on peut mettre cette histoire à la télé, devant des millions de gens – même si ça ne marche pas ça sera des millions - alors on pourra faire un peu réparation de cette solitude. Et dire à Jacqueline : jusqu’à la fin de tes jours, il y a des millions de gens qui t’auront dans le cœur.





Auriez-vous pu dire non ?

Non, je ne pouvais pas dire non. C’était oui, tout de suite. Yves Rénier m’a rappelé l’autre jour que je lui avais dit "Jacqueline Sauvage, c’est moi". Je crois que j’ai quelque chose avec les taiseuses, ces femmes qui ne parlent pas, qui rentrent leurs émotions dedans. J’aime beaucoup ce type de jeu qui ne passe pas par la parole. Je suis bien avec.





Avez-vous rencontré Jacqueline Sauvage avant le tournage ?

J’ai passé une journée avec Jacqueline, trois ou quatre mois avant le tournage. Je voulais la rencontrer. C’était aussi cette main tendue, dire que je suis là, j’ai envie de te plaire parce que c’est moi qui vais t’incarner. On s’est vite tutoyées, on est allé au restaurant. On a passé pas mal de temps ensemble. Mais attention ce n’est pas un biopic. On n'a pas fait un copier-coller de sa vie. C'est une fiction. Je ne me suis dis pas "oh pourvu qu’elle ait réagi comme moi. A l’écran, c’est ma Jacqueline, c’est ma Jacqueline Sauvage. A-t-elle plus ou moins pleuré que moi au tribunal ? Je ne sais pas.