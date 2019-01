VIDÉO - Nagui le souffle coupé par l’émotion en évoquant le Téléthon sur le plateau de "C à vous"

"Quand on a touché au Téléthon de l'intérieur, quand on sait que le moindre centime d'euros est utile et que le moindre centime en moins ce sont des recherches en moins, des aides en moins, c'est impossible de dire : 'vous avez fait combien cette année ? Moins ? Ok, à l'année prochaine'. On devient dingue", a insisté l’animateur, alors que l'édition 2018, en décembre dernier, a enregistré une baisse des dons, notamment à cause d'un mouvement des Gilets jaunes qui avait contraint à annuler plusieurs animations, à Paris et Bordeaux notamment.