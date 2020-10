VIDÉO - "Ne vous inquiétez pas, le gore arrive" : les héros de "The Walking Dead : World Beyond" nous présentent la série

INTERVIEW - L’univers "The Walking Dead" fait sa crise "d’ados" dans une nouvelle série dérivée qui suit la première génération élevée après l’apocalypse zombie. On a passé un coup de Zoom à Aliyah Royale, Annet Mahendru, Hal Cumpston et Nico Tortorella avant l’arrivée du premier épisode sur Amazon Prime Video ce vendredi 2 octobre.

The Walking Dead prend le parti de la jeunesse. Annoncée depuis un an et repoussée au printemps en raison de la pandémie de coronavirus, la nouvelle série dérivée de l’univers où les zombies règnent en maîtres débarque sur Amazon Prime Video ce vendredi 2 octobre avec des héros en quête de sens et surtout d’identité. The Walking Dead : World Beyond s’intéresse au parcours de la première génération élevée après l’apocalypse zombie. Iris et Hope, deux soeurs, embarquent avec elles Silas et Elton hors de leur communauté pour secourir leur père, spécialiste en immunologie qui tente de trouver un remède pour arrêter la propagation du virus qui transforme les morts en morts-vivants.

On répond à beaucoup de questions posées dans "The Walking Dead" et "Fear The Walking Dead" - Aliyah Royale

Facile à suivre pour les novices, la série offrira aussi des indices à décoder aux aficionados de The Walking Dead et Fear The Walking Dead. "On répond à beaucoup de questions posées dans ces deux programmes, notamment concernant les trois anneaux sur l’hélicoptère de Rick (Andrew Lincoln, ndlr). C’est pour ça que nous avons Elizabeth, jouée par Julia Ormond. Elle est notre porte d’entrée vers ce qui se passe avec la République civique", promet Aliyah Royale qui campe la jeune et déterminée Iris.

"The Walking Dead : World Beyond", deuxième spin-off de l'univers "The Walking Dead", débarque le 2 octobre 2020 sur Amazon Prime Video. − AMC

Les deux premiers épisodes présentés à la presse prennent le temps pour introduire les personnages mais semblent presque trop sages. Comme si on assistait au final à une version plus adolescente de la lutte contre les zombies. "Ne vous inquiétez pas, le gore arrive ! On a dix épisodes et ça devient complètement dingue", nous assure Nico Tortorella qui interprète Felix. Au téléspectateur d'en juger désormais.

