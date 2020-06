VIDÉO - "13 Reasons Why" : une dernière saison très attendue

Très vite, la fiction qui joue sur les codes des teen movies et ses personnages caricaturaux devient un phénomène qui divise les téléspectateurs. Il faut dire que 13 Reasons Why aborde de façon frontale et très réaliste le thème du suicide mais également celui du harcèlement scolaire, du viol ou encore du mal-être adolescent. Certaines scènes sont insoutenables, comme celle dans laquelle Hannah se donne la mort dans sa baignoire.

C'est une série coup de poing. Il y a quatre ans Netflix frappait un grand coup en diffusant 13 Reasons Why, une fiction ultra-réaliste qui abordait le thème du suicide chez les jeunes. Produite par Selena Gomez et tirée du roman de Jay Asher publié en 2007, la série raconte l'histoire de Hannah Baker, une jeune fille qui laisse à son meilleur ami 13 cassettes dans lesquelles elle révèle les 13 raisons qui l'ont poussé à se suicider.

Une chose est sûre : 13 Reasons Why a le mérite de parler de sujets tabous et d'alerter le public. Et si les saisons suivantes n'ont pas été aussi puissantes émotionnellement, elles ont tout de même su captiver l'attention des téléspectateurs avec des histoires toujours bien ficelées. Dans la deuxième saison, on suivait ainsi le procès des parents de Hannah contre le lycée tandis que la troisième tournait autour de la mort de l'horrible Bryce Walker, tué par Alex.

Alors que la petite bande emmenée par Clay s'était mise d'accord pour faire accuser à tort Monty, la saison 4 devrait faire tomber les masques, si l'on en croit les premières images diffusés par Netflix. Winston, un nouvel élève qui était avec Monty au moment du crime, est prêt à tout pour rendre justice à son ex-petit ami. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight, les comédiens de la série promettent d'ailleurs une suite folle avec des moments choquants "dans presque chaque épisode", comme l'a révélé Brandon Flynn, l'interprète de Justin Foley. "La base de la série, c'est l'anxiété et la panique. Je pense que personne n'est en sécurité".