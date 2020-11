VIDÉO - Elle crève l’écran dans "Le Jeu de la Dame" : mais qui est la captivante Anya Taylor-Joy ?

Anya Taylor-Joy a commencé sa carrière d’actrice par un refus. Après avoir été repérée à l’âge de 16 ans dans les rues de Londres par le talent scout qui a lancé la carrière de Kate Moss et Cara Delevigne, cette fille d’un banquier d’affaire et d’une décoratrice d’intérieur, élevée entre l’Argentine et la Grande-Bretagne, auditionne pour le rôle de la sorcière Maléfique, jeune, dans le film du même nom interprété par Angelina Jolie. Disney ne la retient pas mais lui propose un rôle dans une autre production. Elle refuse pour jouer un personnage autrement plus effrayant dans The Witch, le film d’horreur gothique de Robert Eggers en 2015.

Dans cette histoire de possession démoniaque, dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, sa performance habitée impressionne le tout Hollywood. À commencer par M. Night Shyamalan qui en fait l’otage du psychopathe incarné par James McAvoy dans Split. Anya devient la nouvelle coqueluche du cinéma fantastique, jouant une créature née en laboratoire dans Morgane. Mais elle se diversifie très vite en interprétant l’amour jeunesse de Barack Obama dans Barry. Une femme fatale dans la série Peaky Blinders. Ou plus récemment une jeune femme riche dans Emma, d’après le roman de Jane Austen.