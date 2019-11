Netflix : la bande-annonce de la série documentaire sur l'affaire Grégory dévoilée

Images d’archives, couvertures de journaux d’époque, interventions de différents protagonistes, références au corbeau et musique d’ambiance effrayante, la plateforme propose un aperçu prometteur de la série judiciaire "Grégory" dont elle avait annoncé la préparation en avril 2018 .

Netflix a partagé mardi la bande-annonce de la série documentaire sur "le plus célèbre fait divers français" : l’affaire du meurtre du petit Grégory Villemin. En 1 minute 42, le géant du streaming américain nous plonge dans cette tragique histoire qui a ébranlé la France à partir du 16 octobre 1984, date de la découverte du corps sans vie de cet enfant de 4 ans dans une rivière du Grand Est.

Netflix a confié la production à la Française Elodie Polo Ackermann comme le rappellent nos confrères du Huffpost. Côté écriture et pilotage de la série documentaire, le choix du roi du streaming américain s'est porté sur l'écrivain et éditeur français Gilles Marchand. Rendez-vous le mercredi 20 novembre pour voir le résultat de cette collaboration audiovisuelle franco-américaine sur un meurtre non résolu qui marque la vie des Français depuis 35 ans.