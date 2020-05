VIDÉO - "13 Reasons Why", "El presidente", "Perry Mason"... 5 séries à ne pas rater en juin

Pourquoi on l'attend avec impatience ? Parce que cette quatrième saison est la dernière d'une série qui nous tient en haleine depuis son lancement en mars 2017. Et au vu des premières images dévoilées par la bande-annonce, ces nouveaux épisodes s'annoncent une fois encore très intenses. Toujours pas remis de la mort de Hannah, Clay, désormais suivi par un psy (joué par Gary Sinise), va sombrer dans une spirale dangereuse. En sortira-t-il indemne ?

"I May Destroy You"

De quoi ça parle ? Après avoir été sexuellement agressée dans une boîte de nuit, Arabella Essiuedu, une jeune femme jusqu'ici insouciante, se retrouve forcée à remettre toute sa vie en question.

Pourquoi on l'attend avec impatience ? Parce que c'est une série qui pose la question essentielle (et très actuelle) du consentement sexuel. Créée, écrite, produite et interprétée par Michaela Coel, jeune comédienne anglaise talentueuse révélée par la série Chewing Gum, I May Destroy You explore la complexité des relations humaines.

Où la voir ? Sur OCS le 8 juin.