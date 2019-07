VIDÉO - Nikos Aliagas, Thierry Ardisson, Daphné Bürki… Le grand mercato des médias a commencé

Côté télé, Laurent Ruquier a décidé de proposer une nouvelle mouture d’"On n’est pas couché". Christine Angot, chroniqueuse depuis deux saisons, et Charles Consigny, depuis une seule, n’en feront pas partie. Daphné Bürki reviendra elle pour une troisième saison de "Je t’aime etc", son émission de l’après-midi, mais renonce à présenter "Prodiges", le concours de musique classique où elle avait succédé cette saison à Marianne James. Créé en 1975, le magazine de sport "Stade 2" quitte France 2 où il était diffusé le dimanche après-midi... et reviendra à la rentrée sur France 3 où il sera programmé le soir.





Pas mal de changements aussi au sein du groupe Canal +. La chaîne met un terme à "Bonsoir !" et "Tchi Tcha", les émissions présentées par Isabelle Ithurburu et Laurie Cholewa, ainsi qu'à "J+1", le magazine de foot décalé du dimanche soir animé par Nicolas Tourriol. Mais le départ le plus spectaculaire, c’est celui de Thierry Ardisson. En désaccord avec la direction de C8, l’animateur producteur arrête "Salut les terriens !", l’émission qui avait débuté en 2006 sur Canal + et atterri sur sa petite sœur en 2016.