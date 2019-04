VIDÉO - "Game of Thrones" : 10 anecdotes sur la série qui vous étonneront

La pression monte chez les fans de "Game of Thrones". HBO donnera le coup d'envoi de la huitième et ultime saison de sa série à succès ce dimanche 14 avril. Une saison très attendue puisque les fans découvriront enfin qui va monter sur le fameux trône de fer. Composée de six épisodes XXL (les deux premiers vont durer 60 minutes et les quatre derniers 80), elle s'annonce explosive.





Dotée d'un budget de quasiment 100 millions de dollars, cette 8e saison sera diffusée dès 3 heures du matin en simultané sur OCS en version multilingue, avant d'être disponible sur OCS Go dès 6 heures du matin. Et si chacun y va de sa petite théorie, rien n'a filtré sur les tenants et les aboutissants de l'intrigue. Sophie Turner, qui joue Sansa Stark, a d'ailleurs raconté que les comédiens recevaient leur scène la veille du tournage sur une application sécurisée, avant que celle-ci ne disparaisse 24 heures plus tard. "C’est encore plus strict que l’accès à la Maison Blanche !", s'est amusé la comédienne sur le site Digital Spy. En attendant de découvrir tout cela, voici dix petites anecdotes rigolotes sur la série phénomène.