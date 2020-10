VIDÉO - "On devient noir dans le regard des autres" : Lilian Thuram veut casser les préjugés avec "La Pensée Blanche"

Né à Pointe-à-Pitre en 1972, l’ancien défenseur de l’AS Monaco et de la Juventus Turin débarque en métropole avec sa mère huit ans plus tard. "Là-bas la grande majorité des enfants nous avions la même couleur de peau, ce n’était même pas en question", a-t-il raconté à Darius Rochebin ce mardi sur le plateau de LCI.

C’est un livre témoignage, mais pas seulement. Champion du monde de football en 1998 avec l’équipe de France, Lilian Thuram mène aujourd’hui un combat contre le racisme qui l’a notamment vu intégrer le Haut Conseil à l’intégration et créer sa propre fondation, en 2008. En cette rentrée il publie La Pensée Blanche (Place des Libraires), un livre dans lequel il raconte sa propre expérience de la discrimination, et où il appelle ses lecteurs à retirer leur "masque de la blanchité".

"J’arrive dans cette école de CM2 à Bois-Colombes. Et là il y a des enfants qui m’insultent de 'sale noir'. Et là je ne comprends pas. Je me suis retourné, j’ai regardé les enfants qui m’insultaient. Et je me suis dit ‘mais à 9 ans ils ont intériorisé qu’être noir était inférieur ? A 9 ans ils ont intériorisé qu’ils étaient blancs, et qu’ils étaient mieux ?".

Dans La Pensée Blanche, Lilian Thuram tente de démonter une mécanique qui, selon, continue de nourrir le discours et les comportements racistes dans la société actuelle. "Tout ça vient d’une histoire, donc nous devons avoir le courage d’en discuter sereinement", plaide-t-il. "Parce qu'on finit encore aujourd’hui à se voir à travers la couleur de peau."