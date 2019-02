VIDÉO - "On veut me faire taire !" : ému, Gilles Verdez réitère ses critiques contre Bernard de la Villardière dans TPMP

Pas de quoi faire reculer un Gilles Verdez, tout de même un peu ému au moment de présenter sa défense, jeudi soir dans TPMP. "Ce sont vraiment des prises de position qui me sont chères et qui me touchent au plus profond de moi-même et de mon environnement", a-t-il expliqué à ses camarades chroniqueurs, dans une atmosphère un peu surréaliste.





L’ancien journaliste du Parisien a ensuite évoqué une anecdote étonnante : "Aujourd'hui, j'ai pris le RER pour venir travailler, et j'ai vu quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de moi et qui m'a dit : 'je voudrais vous remercier. Merci parce qu'on en a marre. Je suis musulman, je travaille, je suis intégré à la société française. Émission après émission, dimanche après dimanche, on est stigmatisés, foulés au pied. C'est très difficile pour nous et vous, vous défendez ces positions."