VIDÉO - "On veut tous des paillettes dans nos vies" : Inès Reg revient sur l'incroyable succès de son sketch sur Instagram

HUMOUR - Sa vidéo a comptabilisé plus de plus de 20 millions de vues sur les réseaux sociaux. Invitée sur le plateau de "Quotidien", Inès Reg vit désormais un rêve éveillé comme elle l'a confié avec beaucoup d'humour à Yann Barthès.

Invitée jeudi 5 septembre sur le plateau de "Quotidien", la jeune femme est revenue sur ce sketch. "C’est pas du tout écrit. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. C’est de l’impro. On allait vraiment sortir. J’avais acheté cette veste et moi j’ai un délire quand j’achète des habits j’ai envie de faire des trucs de oufs. Je viens de sortir de la douche, mes cheveux sont mouillés et de très mauvaise qualité et du coup je me mets à filmer. On le voit à la fin que je l'éteins un peu à l'arrache. Je lui casse toujours la tête."

Et avant cette vidéo, que faisait la jeune femme ? Du stand-up ! Après une année de droit, elle a occupé un poste d'animatrice de club de vacances, avant de passer brièvement par les cours Florent. "Moi j'avais juste envie de faire rire, donc j'ai très vite arrêté". Et elle a pu compter sur le soutien de sa famille. "Tout part de ma sœur. Elle est cadre. Une fois elle a loué pour moi le théâtre du gymnase, 90 places, et m’a dit : 'tu as deux mois pour écrire un spectacle. J’invite mes potes, t’invite tes potes. On les mélange. Si tu fais rire les gens, tu me promets de te lancer'. Et ca a été un carton". La jeune femme de 27 ans finira même par être repérée par le Jamel Comedy Club et d'enchaîner les scènes. Avant ce fameux sketch des paillettes dans la vie, qui comptabilise désormais plus de 20 millions de vues.

Et quid de la suite ? La jeune femme devait démarrer le 14 septembre des représentations au République, à Paris. Elle devait jouer dans la salle pour 200 personnes. Compte tenu de sa nouvelle notoriété, elle se produira finalement dans la salle aux 500 places. L’humoriste a même dû rajouter des dates, et compte bien se produire en province. "Je suis tellement heureuse".