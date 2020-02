VIDÉO - Oscars 2020 : sacré meilleur second rôle, Brad Pitt rend hommage à ses enfants... et tacle Donald Trump

La quatrième aura été la bonne. Brad Pitt a été sacré dimanche Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation du cascadeur Cliff Booth dans le film "Once Upon a Time... in Hollywood". Comme le rappelle l'AFP, le comédien âgé de 56 ans, récompensé aux Golden Globes, avait déjà raté le coche trois fois lors de la grand-messe américaine du cinéma. Très ému, il a remercié l'Académie des Oscars avant de lancer une pique remarquée à l'adresse de Donald Trump.

"Ils m’ont dit que je n’avais que 45 secondes ici, c'est 45 secondes de plus que ce que le Sénat a accordé à John Bolton cette semaine", a lancé Brad Pitt en référence à l'ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain que les sénateurs républicains ont refusé d'entendre lors du procès en destitution de Donald Trump. "Je pense que Quentin en fera peut-être un film - au final, les adultes font ce qu’il faut", a conclu le comédien provoquant des rires dans la salle.